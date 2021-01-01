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Российские проекты за рубежом

«Газпром» начал поставки газа в Сербию, Боснию и Герцеговину по новой ветке «Турецкого потока»

 © www.rbc.ru

В Сербии дан старт газопроводу «Балканский поток». Российский газ теперь транспортируют в Сербию и Боснию и Герцеговину по «Турецкому потоку» и территории Турции.

Газ транспортируют по «Турецкому потоку», а затем по территории Турции, откуда по национальной газотранспортной системе поступает в Сербию. Там он распределяется и подается сербским и боснийским потребителям.

Как отметил глава «Газпрома» Алексей Миллер, число стран Европы, которые по «Турецкому потоку» получают российский газ, выросло до шести — это Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Сербия, Босния и Герцеговина.

«Турецкий поток» состоит из двух ниток, его протяженность составляет 930 км. По первой нитке газ поставляется в Турцию, а по второй его должны поставлять в Европу через Болгарию, Сербию и Венгрию. Газопровод запустили в январе 2020 года.
Источник: https://www.rbc.ru/economics/01/01/...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Газпром, Турецкий поток, Сербия
  • Vladimir Atanassov Vladimir Atanassov
    01.01.2118:05:07

    Газ транспортируют по «Турецкому потоку», а затем по территории Турции, откуда по национальной газотранспортной системе поступает в Сербию.

    Скоро исполнится 143 года со дня освобождения Болгарии от турецкого ига благодаря русским Братьям-Освободителям.

    Все-таки прежде, чем попасть из Турции в Сербию, газ должен пройти и по територии Болгарии.

    #1220790
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