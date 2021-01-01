«Газпром» начал поставки газа в Сербию, Боснию и Герцеговину по новой ветке «Турецкого потока»

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В Сербии дан старт газопроводу «Балканский поток». Российский газ теперь транспортируют в Сербию и Боснию и Герцеговину по «Турецкому потоку» и территории Турции.

Газ транспортируют по «Турецкому потоку», а затем по территории Турции, откуда по национальной газотранспортной системе поступает в Сербию. Там он распределяется и подается сербским и боснийским потребителям.

Как отметил глава «Газпрома» Алексей Миллер, число стран Европы, которые по «Турецкому потоку» получают российский газ, выросло до шести — это Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Сербия, Босния и Герцеговина.

«Турецкий поток» состоит из двух ниток, его протяженность составляет 930 км. По первой нитке газ поставляется в Турцию, а по второй его должны поставлять в Европу через Болгарию, Сербию и Венгрию. Газопровод запустили в январе 2020 года.