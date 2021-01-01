«Газпром» начал поставки газа в Сербию, Боснию и Герцеговину по новой ветке «Турецкого потока»
В Сербии дан старт газопроводу «Балканский поток». Российский газ теперь транспортируют в Сербию и Боснию и Герцеговину по «Турецкому потоку» и территории Турции.
Газ транспортируют по «Турецкому потоку», а затем по территории Турции, откуда по национальной газотранспортной системе поступает в Сербию. Там он распределяется и подается сербским и боснийским потребителям.
Как отметил глава «Газпрома» Алексей Миллер, число стран Европы, которые по «Турецкому потоку» получают российский газ, выросло до шести — это Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Сербия, Босния и Герцеговина.
«Турецкий поток» состоит из двух ниток, его протяженность составляет 930 км. По первой нитке газ поставляется в Турцию, а по второй его должны поставлять в Европу через Болгарию, Сербию и Венгрию. Газопровод запустили в январе 2020 года.
Читайте также...
- Многофункциональные гусеничные машины SCARP на радиоуправлении из Санкт-Петербурга
- Новые трубоукладчики ЧЕТРА ТГ-503Я от ПАО «Промтрактор» для «Газпром трансгаз Югорск»
- В «Газпром добыча Оренбург» открыт памятник А. К. Кортунову
01.01.2118:05:07