Башкирское предприятие птицеводческий комплекс «Урал» вышло на полную мощность работы

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В 2019 году в республике вновь заработало законсервированное ранее крупнейшее предприятие по производству мяса индейки Птицеводческий комплекс «Урал» (бывшее ООО БПК имени Мажита Гафури). Ранее, в октябре 2017 года в связи с тяжелой финансовой ситуацией, при отсутствии договоренностей между собственниками производственная деятельность БПК им. Мажита Гафури, который выпускал продукцию под брендом «Индюшкин», была приостановлена. Предприятие оказалось в серьезной долговой яме. В прошлом году, на предприятие пришли инвесторы. Право аренды производственных активов было передано московскому ООО «Птицеводческий комплекс „Урал“». В ноябре 2019 года на комплекс была завезена первая партия инкубационных яиц.

И вот год спустя, в ноябре 2020 года птицеводческий комплекс «Урал», вышел на полную мощность работы. Поголовье индеек достигло 850 тысяч голов. Таким образом, на комплексе загружены птицей все восемь площадок для выращивания, на полную мощность заработал цех по глубокой переработке мяса индейки. К концу года предприятие намерено произвести не менее 25 тыс. тонн мяса птицы.

— Аграрии региона за 11 месяцев 2020 года произвели 366 тысяч тонн мяса скота и птицы в живом весе, — отметили в министерстве сельского хозяйства республики. — Это составляет 107,4% к уровню прошлого года. Надо признать, что на рост показателей серьезное влияние оказал факт возобновления производства мяса индейки на птицекомплексе «Урал».