Русская медная компания провела очередной этап модернизации предприятий

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В 2020 году на предприятиях Русской медной компании (вертикально-интегрированный холдинг входит в число крупнейших производителей меди в России, под управлением которого работают восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания), были завершены программы модернизации производств.

В начале апреля 2020 года пресс-служба РМК сообщила, что в Оренбургской области Горно-обогатительное предприятие «ОРМЕТ» ввело в промышленную эксплуатацию новую автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУТП) обогатительной фабрики (система находилась в опытной эксплуатации с конца 2018 года).

Стоимость проекта составила 48 миллионов рублей.

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В середине июля 2020 года Александринская горно-рудная компания ввела в эксплуатацию новый горизонтальный фильтр-пресс, предназначенный для выпуска цинкового концентрата, а ранее в 2019 году был введен в эксплуатацию новый горизонтальный фильтр-пресс на медной линии обогатительной фабрики

С вводом новых фильтров была завершена реализация программы по замене оборудования для обезвоживания медного и цинкового концентратов.

Стоимость программы модернизации по замене фильтров составила 200 миллионов рублей.

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В начале ноября 2020 года Кыштымский медеэлектролитный завод, расположенный в Челябинской области, запустил современную аспирационную систему, апробировал новое огнеупорное покрытие (в ходе планового ремонта шахтной и раздаточной печей была произведена замена футеровки в цехе медной катанки с помощью более устойчивого к высоким температурам кирпича, которая позволила снизить расход газа) и усовершенствовал программу учета загрузки сырья, что позволило повысить точность учета и положительно сказалось на эффективности управления технологическим процессом.