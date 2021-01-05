Ход строительства АЭС «Аккую» в Турции

© akkuyu.com

На АЭС «Аккую» выполнен монтаж корпуса устройства локализации расплава

В здании реактора энергоблока № 2 АЭС «Аккую» завершены монтажные работы по установке корпуса устройства локализации расплава (УЛР).

Высота корпуса УЛР составляет 5,8 метра, диаметр — 6,1 метра, вес — 169 тонн.

28 декабря 2020 г., — Буюкеджели, провинция Мерсин, Турция. На Блоке № 2 первой в Турции атомной электростанции «Аккую» смонтирован первый ярус внутренней защитной оболочки (ВЗО). На блоке № 1 выполнена установка опорной фермы — одного из важнейших элементов оборудования шахты реактора.

Операция по монтажу первого яруса ВЗО с применением башенных кранов заняла 7 дней. Монтаж выполнялся отдельными секциями, каждая из которых состоит из листа облицовки и каркаса, предназначенного для обеспечения пространственной жёсткости. Всего было смонтировано 10 таких секций высотой 5,7 м и массой около 7,5 тонн. По завершении монтажа высота гермообъёма реакторного здания Блока № 2 выросла до отметки +4,950 м. На последующем этапе будет выполнена сварка секций первого яруса между собой.

© akkuyu.com

Внутренняя защитная оболочка — один из ключевых элементов локализующей системы безопасности реакторного отделения. Она позволяет сохранять герметичность внутри здания реактора при любых режимах работы атомной станции.

© akkuyu.com

На энергоблоке № 1 с применением тяжёлого гусеничного крана Liebherr LR 13000 завершён монтаж опорной фермы — сварной металлоконструкции массой 145 тонн, состоящей из радиальных балок, которые заливаются бетоном специального состава. Ферма наружным диаметром 9,16 м выполнена из углеродистой стали и предназначена для надёжного закрепления реактора в бетонной шахте. Опорная ферма способна защитить реактор от любых весовых и сейсмических нагрузок во всех режимах эксплуатации АЭС.

Монтаж фермы занял в общей сложности 6 недель, из них 3 недели ушло на укрупнительную сборку конструкции. Далее на Блоке № 1 планируется выполнить работы по бетонированию шахты реактора до отметки +16,500 м и монтаж упорной фермы, предназначенной для крепления корпуса реактора на верхнем уровне.

© akkuyu.com

«Я рад отметить, что в этом году мы выполнили все ключевые процессы, запланированные в соответствии с графиком строительства АЭС „Аккую“. Операции по монтажу первого яруса ВЗО на Блоке № 2 и фермы опорной на Блоке № 1 прошли в штатном режиме, никаких замечаний к работе монтажного персонала нет, качество работ подтвердила специальная комиссия, члены которой провели приёмку монтажных работ. Уверен, что в наступающем году мы продолжим двигаться вперёд, не сбавляя темп», — отметил первый заместитель генерального директора — директор строящейся АЭС Сергей Буцких.

Завершена наплавка трубных заготовок для АЭС «Аккую»

© storage.energybase.ru

Петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — Атомэнергомаш и Карельское региональное отделение СоюзМаш России) завершил наплавку трубных заготовок для главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) энергоблока № 2 АЭС «Аккую» (Турция).

Завод первым в России освоил технологию изготовления бесшовных плакируемых труб для атомных станций.

Антикоррозионный слой на внутреннюю поверхность заготовок наносится методом электрошлаковой наплавки. Операция была завершена на всех поковках труб, составляющих главный циркуляционный трубопровод энергоблока: на 20 деталях для прямых участков ГЦТ и на 14 заготовках для изогнутых участков, так называемых «коленах». Суммарная длина наплавленных заготовок составляет 146 метров.

Петрозаводскмаш изготавливает оборудование для четырёх энергоблоков АЭС «Аккую». Для блока № 2 завод производит корпуса главных циркуляционных насосов и компенсатор давления.

© storage.energybase.ru

© storage.energybase.ru

Справка

Ожидаемый эффект проекта для региона

Строительство АЭС обеспечивает экономический рост и условия для появления новых рабочих мест: 1 рабочее место при сооружении АЭС создает более 10 рабочих мест в смежных отраслях. Развитие атомной энергетики способствует росту научных исследований, объемов производства и экспорта высокотехнологичной продукции.

В пиковый период строительства на площадке будут трудиться до 10 000 человек. И это не считая загрузки других отраслей, которые будут обеспечивать инфраструктуру строительства и эксплуатации АЭС. В регионе площадки организованы необходимые работы, чтобы обеспечить проживание специалистов. В провинции Мерсин будут созданы на длительный период тысячи дополнительных рабочих мест, будет развиваться инфраструктура региона, торговля и гостиничный бизнес, научная деятельность, медицина, машиностроение, сельское хозяйство.

Появятся жилые помещения, гостиницы, магазины, школы и детские сады, медицинский центр, банк, культурные и спортивные объекты.

На всех объектах, обеспечивающих инфраструктуру АЭС и жилых городков, смогут работать все желающие и имеющие соответствующую квалификацию жители провинции Мерсин и ближайших регионов.С вводом станции в эксплуатацию, развитием инфраструктуры, созданием новых рабочих мест и ростом платежеспособного населения региона провинция Мерсин получит дополнительный импульс по развитию местных производств, сферы обслуживания, гостиничного бизнеса, и будет становиться все более привлекательной как для постоянного проживания, так и для притока туристов.

Источник: www.aemtech.ru

http://www.akkuyu.com/na-ploschadke-stroitelstva-aes-akkuyu-zaversheny-dva-klyuchevykh-sobytiya/update