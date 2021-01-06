«ЧТЗ-УРАЛТРАК» поставил четыре новых болотоходных бульдозера для компании «НГК «Славнефть»

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Четыре челябинских машины будут работать в геологоразведке Красноярского края.

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех) отправил четыре болотоходных бульдозера для нефтегазовой компании ПАО «НГК «Славнефть».

В отличие от предыдущих модификаций, эта модель имеет шестикатковую тележку, а не семикатковую, что делает базу короче, а следовательно и саму машину маневренней и дешевле, в том числе и в обслуживании. Поскольку машина будет работать в условиях северных широт, то потребители заказали также утеплительный чехол для капота. И дополнительно заказчик с помощью сторонних организаций установил воздушный обогреватель кабины «Планар», систему «ГЛОНАСС» и видеорегистраторы.

В конкурсе на поставку машин участвовал дилер предприятия ООО «Машины и Механизмы» в Иркутской области — заказчик в итоге остановил свой выбор на технике ЧТЗ, учитывая соотношение цены и качества.

— Техника закупается нефтегазовой компанией для нужд геологоразведочного предприятия, входящего в структуру «Славнефти» — ООО «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция». Четыре машины с полным комплектом оборудования готовы к отгрузке потребителю в поселок Таежный Богучанского района Красноярского края, на центральную базу «Славнефти», — говорит заместитель генерального директора по дорожно-строительной технике Леонид Вершинский.

Основное требование заказчика состояло в установке широких болотоходных гусениц шириной 900 миллиметров, тяговой лебедки и гидромеханической трансмиссии. Болотоходная версия необходима при работе на «легких» грунтах, на болотах, на снежных покровах, что в природных условиях Красноярского края незаменимое качество для техники.

Потребителю хорошо знакомы бульдозеры ЧТЗ на механической трансмиссии, теперь же заказчика заинтересовали машины с гидромеханической трансмиссией. Она удобна и проста в управлении, ведь машина сама выбирает режимы работы, к тому же гораздо дольше служат бортовые редукторы по сравнению с теми, которые на механике.

Тяговая лебедка необходима потребителям для строительства линий электропередач, в частности установки опор. А чтобы обезопасить оператора машины, на все окна поставлены металлические решетки. И как сменное оборудование был заказан однозубый рыхлитель для подготовки грунта и других планировочных работ. Таким образом, машина получилась универсальной, способной выполнять огромный спектр операций, что и требуется заказчику, ведь техника ЧТЗ нужна нефтяникам для создания инфраструктуры и дорожных работ.

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