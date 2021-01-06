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Транспорт и логистика

«ЧТЗ-УРАЛТРАК» поставил четыре новых болотоходных бульдозера для компании «НГК «Славнефть»

 © chtz-uraltrac.ru

Четыре челябинских машины будут работать в геологоразведке Красноярского края.

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех) отправил четыре болотоходных бульдозера для нефтегазовой компании ПАО «НГК «Славнефть».

В отличие от предыдущих модификаций, эта модель имеет шестикатковую тележку, а не семикатковую, что делает базу короче, а следовательно и саму машину маневренней и дешевле, в том числе и в обслуживании. Поскольку машина будет работать в условиях северных широт, то потребители заказали также утеплительный чехол для капота. И дополнительно заказчик с помощью сторонних организаций установил воздушный обогреватель кабины «Планар», систему «ГЛОНАСС» и видеорегистраторы.

В конкурсе на поставку машин участвовал дилер предприятия ООО «Машины и Механизмы» в Иркутской области — заказчик в итоге остановил свой выбор на технике ЧТЗ, учитывая соотношение цены и качества.

— Техника закупается нефтегазовой компанией для нужд геологоразведочного предприятия, входящего в структуру «Славнефти» — ООО «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция». Четыре машины с полным комплектом оборудования готовы к отгрузке потребителю в поселок Таежный Богучанского района Красноярского края, на центральную базу «Славнефти», — говорит заместитель генерального директора по дорожно-строительной технике Леонид Вершинский.

Основное требование заказчика состояло в установке широких болотоходных гусениц шириной 900 миллиметров, тяговой лебедки и гидромеханической трансмиссии. Болотоходная версия необходима при работе на «легких» грунтах, на болотах, на снежных покровах, что в природных условиях Красноярского края незаменимое качество для техники.

Потребителю хорошо знакомы бульдозеры ЧТЗ на механической трансмиссии, теперь же заказчика заинтересовали машины с гидромеханической трансмиссией. Она удобна и проста в управлении, ведь машина сама выбирает режимы работы, к тому же гораздо дольше служат бортовые редукторы по сравнению с теми, которые на механике.

Тяговая лебедка необходима потребителям для строительства линий электропередач, в частности установки опор. А чтобы обезопасить оператора машины, на все окна поставлены металлические решетки. И как сменное оборудование был заказан однозубый рыхлитель для подготовки грунта и других планировочных работ. Таким образом, машина получилась универсальной, способной выполнять огромный спектр операций, что и требуется заказчику, ведь техника ЧТЗ нужна нефтяникам для создания инфраструктуры и дорожных работ.

 © chtz-uraltrac.ru
Источник: http://chtz-uraltrac.ru/news/topics/1368.php

ЧТЗ, УВЗ, Уралвагонзавод, Ростех, спецтехника, Славнефть, машиностроение
  • Александр Сенин Александр Сенин
    06.01.2108:55:16

    Болотоход. Помню на Колыме в минус -45 ходил в одного пешком 18км на озера окуней, щук ловить. Подхожу к озерам, а там человек костры жгёт под трактором вот такого же размера. Ещё советский с большой «лопатой» впереди.(названия не знаю). В общем осенью застрял в мари.( кто-то на рыбалку на нем ездил). И видимо не смогли вытащить, приняли решение зимой решить. Порыбачил до вечера. Поставил палатку, с леса притащил с тайника железную печку. Переночевал. С утра порыбачил и днем отправился в обратный путь. Проходя мимо того трактора. Наблюдаю картину. Трактор стоит как на пьедестале, вокруг него обрыто. Это тот человек грел землю и копал лопатой в ручную. Приехала целая делегация на урале «вахтовке». Решил, что обратно не идти пешком 18км, а доеду с ними. Заложили они взрывчатку под трактор. К трактору подошёл какой-то начальник и приказал чтоб сняли дверь и положили ее в кабину. Сказал что ценна очень.(запомнил). Собрали всех и отвезли на расстояние. Смотрю, красивейший взрыв. Звук прилетел позже. На белый снег очень красиво падали куски земли. Радиус был большой. Подъезжаем. А трактор от взрыва подбросило вверх и он упал прям на кабину, и её смяло. Передняя лопата или нож( не знаю как правильно) отлетел на несколько метров. Потом они остатки взрывчатки сжигали на костре. Эти колбаски плохо горели. Вот такая история из жизни) Этот то болотоход, думаю так не застрянет.

    #1221226
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