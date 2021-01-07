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Судостроение и судоходство

На СЗ «Алмаз» спущен на воду СПК «СПК-60150» проекта 02690 для ВМФ РФ

 © files.balancer.ru

В октябре 2020 года на судостроительном заводе «Алмаз» (Санкт-Петербург) спущен на воду

самоходный плавучий кран «СПК-60150» проекта 02690 для ВМФ России.

 © sun9-67.userapi.com

Технические характеристики:

Водоизмещение: 2000 т.

Главные размерения: длина — 50 м, ширина — 22 м.

Максимальная скорость хода: 6 узлов

Грузоподъёмность: 150 тонн

Дальность плавания: 3500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 22 человек

Ссылка 1

Ссылка 2

Алмаз, Санкт-Петербург, самоходный плавучий кран, СПК, 02690
  • cheshskiy36 cheshskiy36
    07.01.2113:29:04

    А в обзор по итогам года данный плавкран и ледокол Евпатий Коловрат не попали?

    #1221322
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