В Подмосковье запустили серийное производство устройств для отвода наркогазов

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Компания «ВестМедГрупп» поставила первую партию новых устройств отвода наркологических газов для операционных блоков медучреждений. Резидент ОЭЗ «Дубна» продемонстрировал 100-процентное импортозамещение через локализацию производства данной медицинской продукции — клапаны собственной разработки компания выпускает только из российского сырья и комплектующих.

Медицинские консоли, которые производит резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ВестМедГрупп», комплектуются любым необходимым учреждению здравоохранения оборудованием. Обязательным медицинским устройством для операционных залов является устройство отвода наркологических газов. Такая система применяется в ходе оперативных вмешательств с использованием общего наркоза для отсоса и выведения из операционной в вентиляцию продуктов дыхания пациента, содержащих остатки наркогазов, во избежание их воздействия на медицинский персонал.

Чтобы не зависеть от закупок устройств у других, в основном зарубежных производителей, специалисты «ВестМедГрупп» разработали и создали собственный опытный образец. Многочисленные тестовые испытания, с внесением необходимых доработок в конструкцию, подтвердили безопасность и высокие технические характеристики системы по сравнению с аналогами, после чего была произведена первая партия новых клапанов. В середине декабря 2020 года она была отправлена в медицинские учреждения.

Ответственный этап пройден — устройства для отвода наркотических газов собственной разработки «ВестМедГрупп» запущены в серийное производство. Компания обеспечит их поставки в любой регион нашей страны. Первая партия — порядка 30 настенных и потолочных консолей, укомплектованных новыми клапанами, отправлены в учреждения здравоохранения Москвы и Подмосковья, городов Краснодара и других регионов России, в Киргизию.

Системы отвода наркозных газов делятся на две группы — активные и пассивные. Для работы пассивной системы требуется только одна магистраль — активный отвод в вентиляцию. Это означает, что медицинскому учреждению требуется развитая структура вентиляционной системы со сложной балансировкой потребителей. Только малое число российских больниц могут похвастаться такой вентиляцией. Поэтому в «ВестМедГрупп» решили производить активные системы, которые работают при наличии двух магистралей — подводе сжатого воздуха и отводе в вентиляцию.

Активные системы создают разряжение и эжекцию продуктов дыхания в вентиляцию благодаря энергии сжатого воздуха, поступающего из газовой магистрали или местного компрессора. Если подача сжатого воздуха не будет поступать, то такая система отвода работать не будет, соответственно для ее нормального действия нужны две газовые линии.

Активные системы также бывают двух видов — эжекционная и AGSS. AGSS, которую производит компания «ВестМедГрупп», выполнена из прочной и надежной латуни в виде клапанного модуля. Порядок его применения достаточно прост. От маски пациента отходит шланг, который насаживается на штекер AGSS. Включение происходит установкой штекера в клапан, выключение — нажатием на нажимное кольцо клапана (с одновременным освобождением штекера). Регулировку расхода выполняют однократно при пусконаладке путем поворота регулировочного жиклера. Максимально создаваемый поток 25-30 литров, мощность всасывания регулируется игольчатым клапаном.