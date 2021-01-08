Российские компании выпустили новые модели спецтехники
В середине декабря 2020 года «Грабовский автомобильный завод» из Пензенской области, который является одним из крупных российских предприятий по ппроизводству автомобильных цистерн для транспортировки и временного хранения нефтепродуктов, сообщил о выпуске модернизированного нефтевоза ППЦ 912506-0000010-01 полной массой 30,8 тонн, который предназначен для транспортировки и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов плотностью не более 0,86 т/м³ и является мерой полной вместимости.
В отличие от ранее выпускаемой модели, в модернизированном нефтефозе установлена двойная коммуникация с увеличенным проходным диаметром 150 мм, что позволило ускорить процесс слива нефти до 3 м3 в минуту, для соблюдения норм габбаритов рукава с увеличенным диаметром расположены в пенналах внутри цистерны.
В настоящий момент компанией освоен выпуск пятидесяти моделей стальных полуприцеп-цистерн.
В декабре 2020 года Уральский завод спецтехники представил новую модель автотопливозаправщика АЦВ-18 Камаз 65224-3971-53 (с дизельным двигателем 400 л.)с цистерной, объемом 18 м3.
Новая модель оснащена топливным насосом СЦЛ-20/24.
Также в декабре 2020 года завод изготовил новую модель автоцистерны для техводы АЦВ-18 на шасси Камаз 65224-3971-53.
Модель оснащается насосом СЦЛ-00А-М(Т) с подачей 8±10% л/с или СЦЛ-01А-М(Т) с подачей 10.5±10% л/с.
Позже новость будет дополнена новинками спецтехники завода УЗСТ.
https://graz.ru...ftevoz-ot-graz/
Читайте также...
- Новые модели автотехники от российского завода «ГРАЗ»
- На оборонном заводе в Екатеринбурге открыли два цеха по выпуску гражданской продукции
- Многофункциональные гусеничные машины SCARP на радиоуправлении из Санкт-Петербурга
08.01.2116:00:33