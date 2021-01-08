Российские компании выпустили новые модели спецтехники

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В середине декабря 2020 года «Грабовский автомобильный завод» из Пензенской области, который является одним из крупных российских предприятий по ппроизводству автомобильных цистерн для транспортировки и временного хранения нефтепродуктов, сообщил о выпуске модернизированного нефтевоза ППЦ 912506-0000010-01 полной массой 30,8 тонн, который предназначен для транспортировки и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов плотностью не более 0,86 т/м³ и является мерой полной вместимости.

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В отличие от ранее выпускаемой модели, в модернизированном нефтефозе установлена двойная коммуникация с увеличенным проходным диаметром 150 мм, что позволило ускорить процесс слива нефти до 3 м3 в минуту, для соблюдения норм габбаритов рукава с увеличенным диаметром расположены в пенналах внутри цистерны.

В настоящий момент компанией освоен выпуск пятидесяти моделей стальных полуприцеп-цистерн.

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В декабре 2020 года Уральский завод спецтехники представил новую модель автотопливозаправщика АЦВ-18 Камаз 65224-3971-53 (с дизельным двигателем 400 л.)с цистерной, объемом 18 м3.

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Новая модель оснащена топливным насосом СЦЛ-20/24.

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Также в декабре 2020 года завод изготовил новую модель автоцистерны для техводы АЦВ-18 на шасси Камаз 65224-3971-53.

Модель оснащается насосом СЦЛ-00А-М(Т) с подачей 8±10% л/с или СЦЛ-01А-М(Т) с подачей 10.5±10% л/с.

Позже новость будет дополнена новинками спецтехники завода УЗСТ.

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