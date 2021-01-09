Новый мост через Ноксу в Казани открыт в тестовом режиме

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В Казани на границе Приволжского и Советского районов построили железобетонный мост через реку Ноксу длиной 35 метров. Сейчас он открыт для проезда в тестовом режиме.

Теперь жители близлежащих поселков, в которых насчитывается более 20 тыс. домов, в период половодья не будут страдать от подтоплений. Раньше в период половодья в зоне риска подтопления находились около 500 домов жилых массивов Салмачи и Вишневка.

На всем протяжении моста построены сети наружного освещения, тротуары для пешеходов. По дорожной части работы выполнены на 80%.

Нужно еще демонтировать участок существующей автомобильной дороги с трубами для пропуска воды, уложить верхний слой покрытия на подходах к мосту, завершить работы по участку тротуара перед мостом справа, устроить съезд на улице Жемчужной и закончить рекультивацию участка.