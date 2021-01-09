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Дорожное строительство

Новый мост через Ноксу в Казани открыт в тестовом режиме

 © rt-online.ru

В Казани на границе Приволжского и Советского районов построили железобетонный мост через реку Ноксу длиной 35 метров. Сейчас он открыт для проезда в тестовом режиме.

Теперь жители близлежащих поселков, в которых насчитывается более 20 тыс. домов, в период половодья не будут страдать от подтоплений. Раньше в период половодья в зоне риска подтопления находились около 500 домов жилых массивов Салмачи и Вишневка.

На всем протяжении моста построены сети наружного освещения, тротуары для пешеходов. По дорожной части работы выполнены на 80%.

Нужно еще демонтировать участок существующей автомобильной дороги с трубами для пропуска воды, уложить верхний слой покрытия на подходах к мосту, завершить работы по участку тротуара перед мостом справа, устроить съезд на улице Жемчужной и закончить рекультивацию участка.

Источник: http://rt-online.ru/novyj-most-cher...v-kazani-otkryt-v-testovom-rezhime/

Татарстан, новый мост
  • Нет аватара Лексур
    09.01.2118:29:19

    Так построили мост, или дамбу? Из текста не ясно.

    #1221497
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