«Силовые машины» разработали программный комплекс контроля и диагностики энергооборудования
Соответствующие НИОКР велись специалистами «Силовых машин» с 2019 года при участии профильных российских НИИ.
Функционал разработанного ПТК позволяет провести диагностику паротурбинных установок на площадке заказчика, а также организовать безопасную передачу данных в экспертно-диагностический центр «Силовых машин» для углубленного изучения и анализа.
Среди отличительных особенностей ПТК технологического контроля и диагностики «Силовых машин» — использование собственного программного обеспечения, автоматизированное диагностирование более 30 неисправностей в работе паровой турбины, в том числе на основании анализа вибрационного спектра.
Подключение к ПТК «Силовых машин» позволит заказчикам перейти от планово-предупредительных ремонтов (ППР) к ремонтам по фактическому техническому состоянию. В настоящее время продолжаются НИОКР, в результате которых функционал ПТК будет расширен и позволит выполнять диагностику газотурбинных установок, котельного оборудования и гидроагрегатов ГЭС.
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