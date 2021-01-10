Развитие атомной энергетики в России с 2014 по 2020 год
В России в промышленной эксплуатации находятся 37 энергоблоков на 11 атомных электростанциях. Восемь из них были введены в эксплуатацию с 2014 по 2020 год.
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В 2016 году начал промышленную эксплуатацию энергоблок № 4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС. Уникальный реактор на быстрых нейтронах БН-800 необходим для отработки технологий, которые позволят расширить топливную базу атомной энергетики.
В 2017 году был введён в промышленную эксплуатацию энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС — первый в Мире энергоблок поколения «3+" (полностью соответствуют постфукусимским требованиям МАГАТЭ).
В 2018 году, с вводом четвёртого энергоблока, было полностью завершено строительство Ростовской АЭС.
Динамика количества введёных в эксплуатацию энергоблоков АЭС © Фото из открытых источников
С 2014 года началось поэтапное замещение действующих мощностей. Навсегда остановились для последующего вывода из эксплуатации 4 энергоблока.
В 2017 году энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС заместил остановившийся энергоблок № 3.
В 2018 году историческим событием стало введение в промышленную эксплуатация первого энергоблока Ленинградской АЭС-2, который заместил головной энергоблок в серии РБМК-1000.
В 2020 году в промышленную эксплуатацию ввели первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию «Академик Ломоносов» с двумя реакторами КЛТ-40С, она стала одиннадцатой промышленно эксплуатируемой атомной электростанцией в России. В ближайшем будущем ПАТЭС «Академик Ломоносов» должна заменить Билибинскую АЭС, первый энергоблок которой был остановлен в 2016 году. А, остановленный в этом году второй энергоблок Ленинградской АЭС будет замещён в 2021 году энергоблоком № 2 Ленинградской АЭС-2 (ВВЭР-1200), энергетический пуск которого состоялся в конце октября 2020 года.
Динамика мощности выведеных из эксплуатации энергоблоков АЭС (МВт) © Фото из открытых источников
Кроме того, в России ведётся строительство ещё двух энергоблоков на Курской АЭС (ВВЭР-ТОИ). Они призваны заместить энергоблоки серии РБМК-1000.
Мощность энергоблоков, введённых с 2014 по 2020 год, составила 6515 МВт. С учётом выведенных энергоблоков, это позволило увеличить суммарную установленную мощность всех энергоблоков с 25242 МВт до 29316 МВт, а долю АЭС в установленной мощности электростанций ЕЭС России с 11,3% до 11,88%.
Динамика мощности атомных электростанций в России (ГВт) © Фото из открытых источников
Автор: Алексей Поветкин
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