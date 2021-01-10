«Технодинамика» поставила тренажер экипажа Су-34 учебному центру ВВС

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Центр научно-технических услуг «Динамика» холдинга «Технодинамика» завершил поставку процедурного тренажера экипажа истребителя Су-34 в филиал Военного учебно-научного центра ВВС в Челябинске. Тренажер предназначен для формирования навыков работы с системой управления оборудованием самолета.

Процедурный тренажер имеет реальный интерьер кабины Су-34 с реальным приборным окружением и органами управления. Тренажер предназначен для ознакомления экипажа с интерьером кабины самолета, формирования навыков работы с ее информационно-управляющим полем. В процессе подготовки экипаж также узнает о различных режимах работы силовой установки, бортового радиоэлектронного оборудования и систем самолета, сформирует навыки работы с системами самолета на всех этапах полета, включая боевое применение. К важным особенностям тренажера относится возможность отработки действий при возникновении особых ситуаций, а также отработки процедур взаимодействия с экипажем при выполнении боевых задач.

Система визуализации тренажера представляет собой 4-канальную оптико-коллимационную систему с компьютерным синтезом изображения, обеспечивающую непрерывное и слитное изображение внекабинного пространства для каждого члена экипажа. Специальное программное обеспечение наделяет рабочее место инструктора тренажера широкими методическими возможностями по управлению процессом обучения.

«Подготовка пилотов на авиационном тренажере является одним из важнейших элементов обеспечения безопасной эксплуатации воздушного судна. Впервые процедурный тренажер экипажа Су-34 был создан ЦНТУ „Динамика“ в 2010 году, а на сегодняшний день инновационные технологии позволили предприятию „Технодинамики“ наладить серийное производство тренажеров, которые могут поставляться как отдельно, так и в составе учебно-тренировочных комплексов, предназначенных для подготовки летного и инженерно-технического состава на истребитель Су-34 в полном объеме их функциональных обязанностей», — прокомментировал генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

«Динамика» провела полный цикл пуско-наладочных работ, ввод тренажера в эксплуатацию и обучение специалистов Челябинского филиала ВУНЦ ВВС ВВА в запланированные государственным контрактом сроки.