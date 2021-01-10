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Транспорт и логистика

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» поступил новый автотранспорт на газомоторном топливе

 © gazprom.ru

Более 40 новых газомоторных автомобилей получили подразделения ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2020 году в соответствии с корпоративной программой газификации. На замену старой технике поступили седельные тягачи, самосвалы, бортовые грузовики, «вахтовки», тентованные фургоны, пассажирские автобусы.

Новый газомоторный транспорт экологичнее и экономичнее тех, что используют в качестве топлива бензин или дизель. В числе последних поступлений — современные модели автомобилей, созданные с учетом сегодняшних требований к безопасности, надежности и комфорту.

Некоторые модели грузовиков, например, КамАЗ-43118 являются полноприводными и приспособлены для внедорожных условий. Это необходимо для передвижения по вдольтрассовым проездам магистрального газопровода.

После регистрации в ГИБДД автотранспорт будет оснащен оборудованием ГЛОНАСС, подключен к корпоративной системе спутникового мониторинга.

Для заправки автотранспорта газом в районах деятельности ООО «Газпром трансгаз Сургут» от Ямало-Ненецкого автономного округа до юга Тюменской области организована работа передвижных газовых автозаправщиков.

 © gazprom.ru

Топливный бак газомоторного грузовика вмещает более 200 кубометров газа, это порядка 400 км пути без дозаправкиТопливный бак газомоторного грузовика вмещает более 200 кубометров газа, это порядка 400 км пути без дозаправки © gazprom.ru
Источник: https://www.gazprom.ru/about/subsid...s/news/2020/november/article517315/

Газпром, Газпром трансгаз Сургут
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