В ООО «Газпром трансгаз Сургут» поступил новый автотранспорт на газомоторном топливе

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Более 40 новых газомоторных автомобилей получили подразделения ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2020 году в соответствии с корпоративной программой газификации. На замену старой технике поступили седельные тягачи, самосвалы, бортовые грузовики, «вахтовки», тентованные фургоны, пассажирские автобусы.

Новый газомоторный транспорт экологичнее и экономичнее тех, что используют в качестве топлива бензин или дизель. В числе последних поступлений — современные модели автомобилей, созданные с учетом сегодняшних требований к безопасности, надежности и комфорту.

Некоторые модели грузовиков, например, КамАЗ-43118 являются полноприводными и приспособлены для внедорожных условий. Это необходимо для передвижения по вдольтрассовым проездам магистрального газопровода.

После регистрации в ГИБДД автотранспорт будет оснащен оборудованием ГЛОНАСС, подключен к корпоративной системе спутникового мониторинга.

Для заправки автотранспорта газом в районах деятельности ООО «Газпром трансгаз Сургут» от Ямало-Ненецкого автономного округа до юга Тюменской области организована работа передвижных газовых автозаправщиков.

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Топливный бак газомоторного грузовика вмещает более 200 кубометров газа, это порядка 400 км пути без дозаправки © gazprom.ru