Амурская область: открыт восстановленный мост через реку Большая Пера

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Для обеспечения транспортной доступности жителей сел района в рамках государственного контракта, заключенного между ГКУ «Амурупрадор» и подрядной организацией ООО «Амуравтодорстрой», восстановлен мост на 0 км региональной автомобильной дороги Черновка — Чембары — Нижние Бузули.

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Напомним, в 2019 году из-за аварийного состояния мостового сооружения 80-х годов постройки, движение автомобильного транспорта осуществлялось с ограничением по массе, движение всех транспортных средств по мосту было закрыто 8 мая 2019 года, а 10 мая мост обрушился.

Для безопасного проезда специалистами ГКУ «Амурупрадор» была разработана и согласована с органами УГИБДД УМВД России по Амурской области и районной администрацией схема объезда. Возведение мостового сооружения было начато в августе 2020 года. Мост имеет характеристики быстровозводимого разборного металлического мостового сооружения. Общая длина моста 107,5 пм, полная длина пролета 53,75 пм, пролетные строения выполнены из комплекта БАРМ (большой автодорожный разборный мост).

«Учитывая социальную значимость моста для жителей района, по нему проходят школьные и социальные автобусные маршруты, мы включили строительство капитального сооружения в федеральный проект „Мосты и путепроводы“ национального проекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“. При выделении средств из федерального бюджета, будут проведены работы по сооружению капитального моста, а конструкции БАРМ можно будет оперативно использовать для обеспечения транспортной доступности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций», — рассказал и.о. начальника ГКУ «Амурупрадор» Константин Половайкин.

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