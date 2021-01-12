Росморпорт ввел в эксплуатацию акваторию суперсовременного угольного терминала в бухте Мучке

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ПОРТ ВАНИНО (Хабаровский край). ФГУП «Росморпорт» ввело в эксплуатацию акваторию специализированного угольного перегрузочного комплекса в бухте Мучке в морском порту Ванино (первый этап) в соответствии с графиком федерального проекта «Морские порты России» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ).

Первая очередь угольного транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля мощностью перевалки 12 млн тонн в год на северном берегу бухты Мучке (Хабаровский край) была введена компанией «ВаниноТрансУголь» в сентябре 2020 года. Как отметил тогда принявший участие в торжественной церемонии руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта, «начало работы современного угольного терминала ВТУ, наряду с решением экономических и логистических вопросов, представляет собой и важный вклад в решение экологических проблем Приморья, поскольку в проекте воплощены лучшие природоохранные технологии и мероприятия».

АО «ВаниноТрансУголь» инициировало строительство специализированного терминала для вывоза коксующихся углей с якутских месторождений. Выполненные ФГУП «Росморпорт» на первом этапе работы позволят экспортировать до 12 млн тонн угля ежегодно.

После завершения второго этапа мощность комплекса увеличится до 24 млн тонн. Выход на полную мощность перегрузочного комплекса сделает его одним из крупнейших морских угольных терминалов в России.