Проведена первая в «зеленой» энергетике сделка на блокчейн-платформе Сбера

На децентрализованной облачной платформе для Renewable Energy Certificates (REC), разработанной блокчейн-лабораторией Сбера, реализована первая в России сделка. Сделка стала возможной благодаря сотрудничеству с ключевыми партнерами банка — ГК «Солар Системс» и «КуйбышевАзот», — ставшими пионерами нового рынка за счет внедрения технологического решения Сбера на блокчейне.

Сделка по сертификатам на основе платформы REC является продолжением сотрудничества компаний в области «зеленых» технологий. Планируемый объем сделки составляет 4 998 сертификатов IREC по 1 МВт*ч каждый.

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В России начинает развиваться новый рынок «зеленых» технологий, и платформенное решение Сбера позволит всем участникам находиться в общей цифровой среде и взаимодействовать с помощью интернета вещей, смарт-контрактов, цифровых токенов. В частности, генерирующая компания сможет запрашивать выпуск цифровых сертификатов, эквивалентных объему выработанной энергии и соответствующих стандарту I-REC, которые при помощи смарт-контрактов и цифровых активов смогут приобретать покупатели электроэнергии.

«Каждый сертификат представляет собой подтверждение атрибутов происхождения 1 МВт·ч, произведенного на ВИЭ и позволяет погашающим его компаниям учесть соответствующие объемы сокращения выбросов СО2 при формировании экологической отчетности при достижении целей устойчивого развития. Сложно переоценить значение подписанного сегодня соглашения. Это первая в России подобная блокчейн-платформа, но она вобрала в себя лучшие практики, которые существуют в Европе и в мире. Сегодняшняя сделка — это большой шаг в будущее, и я благодарю наших уважаемых клиентов и партнёров, что мы делаем этот шаг вместе» — заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Александр Герасименко Генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот»

«КуйбышевАзот» последовательно придерживается принципов устойчивого развития и сокращения воздействия на окружающую среду. Особое внимание мы уделяем снижению выбросов, в том числе парниковых газов, как прямых, так и косвенных, возникающих при производстве электроэнергии у наших поставщиков. Использование зеленой энергии из возобновляемых источников соответствует глобальным принципам ОНН в борьбе с изменением климата и защите окружающей среды.

Председатель Совета Директоров ГК «Солар Системс»

«Мы много занимаемся не только производством зеленой электроэнергии, но и её продвижением и популяризацией, и Сбербанк нас системно поддерживает в этом. Сегодняшнее подписание — это знаковое событие, доказывающее наличие в России пула компаний, приверженных принципам устойчивого развития, уделяющих особое внимание сокращению уровня выбросов парниковых газов, а также востребованность сертификатов на зеленую энергию. Символично, что первый обмен сертификатами происходит внутри одного субъекта Российской Федерации — Самарской области. Мы и дальше будем двигаться в этом направлении, используя все свои возможности, а также ресурсы и технологические платформы нашего стратегического партнёра — Сбербанка».

В России ожидаемый объём потребления «зелёных» сертификатов составляет примерно 120 млн штук, потенциальный объём производства номиналом 1 МВт·ч — 400 млн. Годовое производство «зелёной» электроэнергии в РФ в млн МВт·ч по данным на 1 января 2020 года: АЭС — 208,8; ГЭС — 190,3; СЭС — 1,3; ВЭС — 0,32. В мировой практике цены на сертификаты не регулируются, но, судя по опыту Европы, могут находиться в диапазоне от 0,5 до 2 евро за 1 МВт·ч.

Напомним, ранее Сбербанк подписал договор с международной некоммерческой организацией I-REC Standard Foundation о присоединении к международному стандарту отслеживания происхождения энергии I-REC в качестве участника рынка. Соглашение позволяет крупнейшему российскому банку оказать поддержку и создать принципиально новый и инновационный рынок сертификатов возобновляемой энергии (Renewable Energy Certificates) в России.

Сертификаты I-REC позволяют генераторам электроэнергии за счёт ВИЭ продавать «зелёные» атрибуты своей электроэнергии вместе с физическими поставками или отдельно от них. Сбербанк совместно с I-REC Standard Foundation разработает маркетплейс для торговли сертификатами I-REC в России, которая будет использовать блокчейн-платформу банка для транзакций и обращения сертификатов.