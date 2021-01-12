«Омсктрансмаш» модернизировал партию машин ТОС-1А «Солнцепек»

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Омский завод транспортного машиностроения, входящий в составе концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех, выполнил гособоронзаказ 2020 года на капитальный ремонт с модернизацией партии тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Изменения коснулись как внешнего вида, так и внутреннего оборудования машин.

Так, на боевой машине установлена встроенная динамическая защита, а также спутниковая система GPS Глонасс, которая позволяет определять точное время, географические координаты, высоты над уровнем моря и графическое положение объекта на электронной карте. Кроме этого, система получила новую современную радиостанцию Р-168 и аппаратуру коммутации и управления.

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«Реализация гособоронзаказа является основным стратегическим направлением деятельности нашего предприятия. На протяжении многих лет мы обеспечиваем выполнение плановых показателей в рамках ГОЗ, причем нередко и досрочно. В этом году обязательства перед Министерством обороны РФ также выполнены в установленные сроки», — отметил генеральный директор «Омсктрансмаша» Игорь Лобов.

ТОС-1А — мощная, не имеющая аналогов огнеметная система, высокая эффективность которой была уже не раз доказана в ходе разрешения крупных военных конфликтов. Она является уникальной для мирового рынка и не производится нигде, кроме России. Сегодня ТОС-1А имеется на вооружении у нескольких стран мира и входит в пятерку самых популярных у иностранных заказчиков российских образцов сухопутной военной техники.