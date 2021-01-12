«Энергомаш» успешно испытал двигатели для американской ракеты Atlas и российской «Ангары»

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Накануне нового 2021 года в научно-испытательном комплексе НПО Энергомаш проведено успешное огневое испытание ракетного двигателя РД-180. Испытания прошли в штатном режиме.

Жидкостный ракетный двигатель РД-180 разработан и производится АО «НПО Энергомаш». Предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas.

Также в конце декабря 2020 г. успешно проведены испытания жидкостного ракетного двигателя РД-191, разработанного для российской ракеты «Ангара».

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