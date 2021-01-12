Компания «Тасс-Юрях Нефтегазодобыча» открыла крупное газоконденсатное месторождение в Якутии

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Компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», которая входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть», по результатам бурения поисковой скважины на Нижнеджербинском лицензионном участке открыла новое крупное газоконденсатное месторождение. На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены более 75 млрд м3 газа и 1,4 млн тонн газового конденсата.

Специалисты подтвердили промышленную газоносность и высокую продуктивность месторождения, а также его значительный потенциал для дальнейшей доразведки.

Новое месторождение названо именем Ивана Николаевича Кульбертинова — одного из героев Великой Отечественной войны, уроженца Олекминского улуса Якутии.

«Роснефть» силами дочернего предприятия «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» реализует масштабные геологоразведочные работы на территории Республики Саха (Якутия). Высокая эффективность геологоразведочных работ (за два года открыто три месторождения) достигается за счет применения инновационных технологий, комплексного подхода к ведению геологоразведочных работ, эффективного взаимодействия геологов «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и «РН-Эксплорейшн» со специалистами института «РН-КрасноярскНИПИнефть», входит в Научно-проектный комплекс «Роснефти».

Справка:

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» ведет деятельность на 10-ти лицензионных участках, расположенных на территории Республики Саха (Якутия). Предприятие занимается разработкой Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое входит в число самых крупных активов «Роснефти» в Восточной Сибири.