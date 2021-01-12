Рельсовые автобусы «Орлан» вышли на маршруты в Пермском крае и Свердловской области

© www.rzd.ru

Для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения транспортной доступности населенных пунктов холдинг «РЖД» расширяет географию курсирования рельсовых автобусов РА-3 «Орлан».

В январе «Орланы» начали курсировать по пригородным маршрутам в Пермском крае (Пермь-I — Лысьва) и Свердловской области (Шарташ — Егоршино — Алапаевск), а с 15 января «Орланами» смогут воспользоваться пассажиры пригородных поездов на направлении Екатеринбург — Верхний Уфалей.

Новые рельсовые автобусы заменят поезда с вагонами локомотивной тяги на пригородных маршрутах с небольшим пассажиропотоком. Это позволит улучшить комфорт пассажиров.

«Орлан» — современный дизель-поезд малой составности (2 или 3 вагона) отечественного производства, используемый на неэлектрифицированных участках железных дорог. Новинку отличает современный дизайн, продуманная эргономика и повышенный уровень комфорта для пассажиров. В движение состав приводит мощная, экономичная и достаточно тихая дизель-гидравлическая силовая установка. Пневморессоры в подвеске поезда обеспечивают высокую плавность хода. Каждый вагон оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салоне установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло.

Рельсовый автобус адаптирован для нужд маломобильных пассажиров. В головном вагоне для удобства посадки и высадки предусмотрен подъемник для кресел-колясок, оборудовано специализированное место и санитарный модуль.