99 километров вторых путей введено в эксплуатацию на участке Хани — Тында на БАМе
ОАО «РЖД» ввело в эксплуатацию на участке Хани — Тында Дальневосточной железной дороги 99,1 км вторых путей на перегонах Олекма — 1945 км, Юктали — Талума, Кутыкан — Кувыкта и двухпутной вставке на перегоне Юктали — Тас-Юрях.
Данные объекты построены по программе модернизации инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей.
Благодаря масштабной модернизации участка Хани — Тында пропускная способность БАМа в 2020 году выросла с 11 до 15 пар поездов в сутки.
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