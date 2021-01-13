ОАО «РЖД» ввело в эксплуатацию на участке Хани — Тында Дальневосточной железной дороги 99,1 км вторых путей на перегонах Олекма — 1945 км, Юктали — Талума, Кутыкан — Кувыкта и двухпутной вставке на перегоне Юктали — Тас-Юрях.

Данные объекты построены по программе модернизации инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей.

Благодаря масштабной модернизации участка Хани — Тында пропускная способность БАМа в 2020 году выросла с 11 до 15 пар поездов в сутки.