Российские железные дороги завершили модернизацию очередного сегмента Байкало-Амурской магистрали: в Амурской области открылось движение по новой двухпутной вставке на перегоне между Разъездом 2905 км и станцией Нора.Трасса пролегает через территорию Амурско-Зейской равнины, где характерны пучинистые грунты. Эти геологические породы склонны к увеличению объема при замерзании, так как в трещинах и порах образуется лед.

Для обеспечения устойчивости земляного полотна в условиях вечной мерзлоты по обе стороны от путей были устроены бермы — специальные насыпи из скального грунта шириной по 4 метра. Общий объем насыпи составил почти 70 тыс. м³. Эти конструкции выполняют функцию «теплового щита», препятствуя оттаиванию мерзлых слоев в теплое время года.В рамках проекта уложено около 3,6 км новых железнодорожных путей, установлено 7 стрелочных переводов, а также проложено свыше 60 км различных коммуникационных и электрических линий.

Модернизированный перегон стал частью инфраструктуры участка Улак — Февральск на БАМе. Реализация проекта направлена на повышение пропускной способности линии и улучшение ее эксплуатационных характеристик.