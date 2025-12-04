MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 17
Великоросс Дорожное строительство

РЖД открыли движение по новому пути на БАМе в Приамурье

© gudok.ru

Открыли движение по новому пути на перегоне Червинка — Февральск в Приамурье

🟢 Для развития магистрали создали двухпутную вставку, уложив более 9,6 км пути и 6 стрелочных переводов, а также построили 2 моста.

🟢 Для защиты путей от паводков обустроили по бокам от них водоотводные канавы и бермы (участок пересекает реки Икинда и Сохатинка).

🟢 Для предотвращения таяния многолетней мерзлоты и просадки земляного полотна покрыли откосы охлаждающей наброской из скальных пород.

🟢 Для сохранения нашей природы высадим почти 24 тыс. саженцев лиственницы и березы, а в местные реки выпустим более 140 тыс. мальков сазана и осетра.

Модернизированный перегон расположен на участке БАМа Улак — Февральск. Развитие инфраструктуры повысит её провозную способность и нарастит грузовые перевозки.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: t.me

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара DimaY04.12.25 20:05:42

    Прочитал тут одну статью, пишет автор, что мало строят в России железных дорог. Он сразу сказал, что не рассматривает за строительство вторые пути, так же он видимо не рассматривает модернизацию существующих путей. Если из этой логики, то общая протяженность БАМа даже сократилась, так что все плохо. А строителям БАМа только низкий поклон и пожелания удачи.

    #1309562