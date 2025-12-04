РЖД открыли движение по новому пути на БАМе в Приамурье
Открыли движение по новому пути на перегоне Червинка — Февральск в Приамурье
🟢 Для развития магистрали создали двухпутную вставку, уложив более 9,6 км пути и 6 стрелочных переводов, а также построили 2 моста.
🟢 Для защиты путей от паводков обустроили по бокам от них водоотводные канавы и бермы (участок пересекает реки Икинда и Сохатинка).
🟢 Для предотвращения таяния многолетней мерзлоты и просадки земляного полотна покрыли откосы охлаждающей наброской из скальных пород.
🟢 Для сохранения нашей природы высадим почти 24 тыс. саженцев лиственницы и березы, а в местные реки выпустим более 140 тыс. мальков сазана и осетра.
Модернизированный перегон расположен на участке БАМа Улак — Февральск. Развитие инфраструктуры повысит её провозную способность и нарастит грузовые перевозки.
