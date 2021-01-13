АК «Россия» получила очередной Суперджет 100

© Фото из открытых источников

Сегодня в Шереметьево перелетел борт RA-89133 Саранск (95197) из Минеральных Вод, где был покрашен в цвета АК «Россия». Ранее нигде не эксплуатировался. Это уже 11-й борт переданный авиакомпании. До этого АК «Россия» получила борта 89043,89044,89045,89060,89063,89114,89115,89129,89130 и 89131.

© Фото из открытых источников