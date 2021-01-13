Добавить статью
Лого Сделано у нас
Авиация

АК «Россия» получила очередной Суперджет 100

 © Фото из открытых источников

Сегодня в Шереметьево перелетел борт RA-89133 Саранск (95197) из Минеральных Вод, где был покрашен в цвета АК «Россия». Ранее нигде не эксплуатировался. Это уже 11-й борт переданный авиакомпании. До этого АК «Россия» получила борта 89043,89044,89045,89060,89063,89114,89115,89129,89130 и 89131.

 © Фото из открытых источников

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, АК"Россия"
  • Нет аватара Александр У.
    13.01.2119:22:01

    Потихоньку, не спеша в рабочем порядке насытим Россию российскими самолётами в гражданском секторе.Правильную стратегию выбрало правительство. Все самолёты пристроят и они будут летать, а не стоять на хранении…Вот уверен уже придумали очередные стимулы для этого…

    #1221784
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,