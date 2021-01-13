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Экспорт

В 2020 году ЕВРАЗ ЗСМК отправил порядка 76 тыс. тонн рельсов в Монголию

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В 2020 году ЕВРАЗ ЗСМК отправил порядка 76 тыс. тонн рельсов в Монголию. Из них 56 тыс. тонн рельсов типа Р65 категории ДТ350 предназначены для строительства железной дороги Таван-Толгой — Зуунбаян. Еще порядка 20 тыс. тонн произведены и поставлены в рамках контракта с РЖД на текущее содержание путей совместного российско-монгольского предприятия — АО «Улан-Баторская железная дорога».

Строительство железной дороги Таван-Толгой — Зуунбаян протяженностью 414,6 км началось в июне 2019 года. Объект предназначен для освоения каменноугольного месторождения Таван-Толгой. В результате реализации проекта месторождение будет связано с единой железнодорожной сетью страны. По этой дороге Монголия сможет экспортировать 30 млн тонн коксующегося и энергетического угля в год. Рельсы ЕВРАЗа позволят реализовать первый этап строительства уже в 2021 году.
Источник: https://www.evraz.com/ru/news-and-m...dka-76-tys-tonn-relsov-v-mongoliyu/

Монголия, ЕВРАЗ ЗСМК, экспорт, металлургия
  • Александр Сенин Александр Сенин
    13.01.2119:30:59

    Это для транспортировки монгольского угля по железной дороге до железных путей России. Для дальнейшего транспортирования угля через порты приморья? ( Видел план)

    #1221787
    • Нет аватара nabludatel71
      13.01.2120:37:16

      Монголии нет смысла везти уголь через Россию: он весь уходит напрямую в Китай.

      А России нет смысла принимать уголь из Монголии — дороги на восточные порты своим углём забиты.

      #1221801
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