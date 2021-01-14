«Синара-Транспортные Машины» начал поставки машинокомплектов в Индию

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12 января в порт Ченнай (Индия, юго-восточный штат Тамилнад) прибыла первая партия машинокомплектов для производства путевых машин типа WST (WorkSite Tamper). Экспортный проект холдинга «Синара-Транспортные Машины» (СТМ) реализуется в рамках государственной программы Make in India, направленной на развитие совместных с зарубежными партнёрами предприятий на территории Индии.

WST — выправочно-подбивочно-рихтовочные машины — применяются при строительстве, ремонте и текущем содержании железнодорожного пути и выполняют работы с деревянными или железобетонными шпалами.

Крупноузловая сборка WST с глубиной локализации 50% будет организована на производственной площадке компании San Engineering & Locomotives Co. Ltd в городе Бангалор на юго-западе Индии.

Ожидается, что следующая партия машинокомплектов прибудет в порт в начале февраля. После чего начнется производство машин с привлечением специалистов СТМ. До конца года две WST будут переданы Индийским железным дорогам (ИЖД) для опытно-промышленной эксплуатации.

В настоящий момент на путях ИЖД работает техника производства СТМ: выправочно-подбивочно-рихтовочные машины, укладочные краны, динамические стабилизаторы пути, где также организовано их комплексное сервисное обслуживание.

По словам генерального директора Торгового дома СТМ Антона Зубихина, проект в Индии позволит значительно расширить спектр компетенций компании на зарубежных рынках с сервиса до производства подвижного состава. «На ИЖД уже более 10 лет эксплуатируется путевая техника СТМ, обслуживаемая по контрактам жизненного цикла. Сегодня наша компания сфокусирована на расширении своего присутствия на индийском рынке. В этой стране мы планируем развивать и промышленную сборку, и сервисное обслуживание. Зарекомендовав себя в новом статусе, в качестве производителя, мы можем претендовать на увеличение портфеля заказов и участвовать в крупных тендерах», — добавил Антон Зубихин.

В прошлом году СТМ одержал победу в тендере ИЖД на поставку 19 машинокомплектов BRM (Ballast Regulating Machines) с оказанием услуг по их последующему сервисному обслуживанию и ремонту. В настоящий момент ведутся проектные работы с учетом накопленного опыта эксплуатации российских BRM в Индии. Производство комплектующих начнется в первом полугодии, а в третьем квартале 2021 года запланирован их экспорт.