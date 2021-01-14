В подмосковном Воскресенске запустили новую линию по производству удобрения

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АО «Воскресенские минеральные удобрения» ввели в строй новую линию по производству удобрения «Моноаммонийфосфата водорастворимого» (МАФ).

Мощность отделения, созданного на производственной площадке цеха аммофос № 1, составляет до 50 тысяч тонн в год.

Крупномасштабный инвестиционный проект был реализован за 11 месяцев. За столь короткий период были проведены масштабные работы по демонтажу старого оборудования и монтажу новой линии производства.

Автор и разработчик проекта — главный инженер химкомбината Иван Кисляк. Разработана уникальная система одноступенчатой кристаллизации, аналогов которой нет в мире. Предложенная технология производства позволила предприятию и компании «УРАЛХИМ» сэкономить сотни миллионов рублей, обеспечив снижение себестоимости выпускаемой продукции без потери качества.

Пусконаладочные мероприятия в цехе стартовали в конце октября 2020 года и продолжались в течение 72 часов. За это время химики осуществили комплексную проверку линии: от приготовления пульпы до погрузки готового продукта. Осуществлена наладка и установка рабочих показателей технологической линии и оборудования на рабочих средах.

Итогом этой трудоемкой и кропотливой работы стало создание на химкомбинате нового производства по выпуску МАФ водорастворимого, когда образующиеся при выпуске моноаммонийфосфата попутные возвратные азотно-фосфорные растворы перерабатываются и идут на выпуск NPKS-удобрений.

«Подразделение создано в цехе аммофос № 1. На этой же площадке вскоре будет запущено производство удобрений NPKS разных марок мощностью до 200 тысяч тонн в год. С учётом нестандартных требований проекта при его реализации были применены сложные технические решения, требующие тщательной проработки и серьёзных совместных усилий различных служб и подразделений предприятия», — подчеркнул главный инженер предприятия Иван Кисляк.

По его словам, разработанная специалистами химкомбината схема производства МАФ водорастворимого позволит увеличить объём выпуска самого выгодного для химкомбината продукта с 45 до 95 тысяч тонн в год и, соответственно, значительно увеличить прибыль предприятия.

«Это даст возможность заводу реализовать еще не один крупный инвестиционный проект, продолжать активно развивать и модернизировать производство, планомерно расширять ассортимент выпускаемой продукции», — заключил главный инженер.