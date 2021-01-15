СинТЗ освоил производство нового вида труб из хромосодержащей стали

© sintz.tmk-group.ru

Синарский трубный завод (СинТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), освоил производство нового вида продукции — горячедеформированных труб для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности из стали 15Х5М.

Выпуск труб размером 152×8 мм налажен на существующих мощностях предприятия. Для производства новой продукции применены передовые технические решения, в частности усовершенствована конструкция прокатного оборудования, подобрана наиболее эффективная технология нагрева стальной заготовки, определена оптимальная температура и длительность отпуска при термической обработке труб.

«СинТЗ наращивает долю высокотехнологичной трубной продукции. Для выхода на новые рынки завод успешно осваивает технологию проката крекинговых труб из хромсодержащих сталей.

Благодаря существующему научно-техническому заделу и слаженной работе заводских специалистов мы в короткий срок запустили производство принципиально нового продукта и в декабре 2020 года отгрузили опытно-промышленную партию труб из стали 15Х5М. В ближайшей перспективе мы рассчитываем выйти на промышленные объемы выпуска этой продукции», — отметил управляющий директор СинТЗ Вячеслав Гагаринов.