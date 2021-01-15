В Волгоградской области запущено производство комплектующих для радиаторов отопления

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В городе Волжском Волгоградской области запущена первая из трёх линий по производству стальных ниппелей и коллекторов для алюминиевых и биметаллических радиаторов центрального отопления. Запуск в Волгоградской области производства этих деталей сократит зависимость от импорта.

Общая стоимость инвестпроекта ООО «ВАТИ-АВТО» 260 млн рублей, из них 150 млн рублейльготный займ Фонда развития промышленности.

Сегодня в России и странах СНГ работают 15 заводов по производству биметаллических и алюминиевых радиаторов на которых востребована данная продукция. При этом стратегическим потребителем выступает завод радиаторов «ФортеПром», в расположенный в Волгограде.

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ООО «ВАТИ-АВТО» было создано в 2018 году на базе АО «ВАТИ».

Основным производством являются безасбестовые прокладки, фрикционные изделия и ремкомплекты, изделия для тормозных систем, трансмиссии и двигателей автомобилей. На экспорт предприятие поставляет паронит, автопрокладки, асбестовые ткани и шнуры. Предприятие активно модернизирует действующие площадки — так, почти на 80% обновлены цеха по выпуску автомобильных прокладок и тормозных колодок.

Сегодня компания осваивает новые виды продукции.

«Производство ниппелей и коллекторов — новое направление деятельности для „ВАТИ-АВТО“. Но мы уверены, что наш 16-летний опыт в локализации производства комплектующих для открывающихся в России зарубежных автопроизводителей позволит предложить качественные изделия в такой новой для нас отрасли, как производство отопительных приборов. В свою очередь российские производители радиаторов станут конкурентоспособнее: будут меньше зависеть от зарубежных поставщиков и на 5-7% снизят себестоимость выпускаемой продукции», — рассказал директор по маркетингу ООО «ВАТИ-АВТО» Сергей Катков.

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Ниппель — изделие с резьбой для быстрого, надежного и безопасного соединения секций радиатора. Коллектор — стальной каркас радиатора, по которому перемещается теплоноситель. Предприятие планирует в год выпускать 52 млн ниппелей и 3,24 млн коллекторов.

Новое оборудование позволит выпускать продукцию на сумму свыше 1 млрд рублей в год. 25 процентов изделий пойдет на экспорт.