На новой птицефабрике в Тюменской области вывели первую партию бройлеров

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«Руском» запустил первую откормочный цех на новой крупной птицефабрике вблизи пос. Голышманово Тюменской области. Произведена превая посадка цыплят-бройлеров, партия составляет 70 тыс. голов.

Реализация крупного инвестиционного проекта, который холдинг «Руском» ведёт в Голышмановском и Юргинском районах Тюменской области, выходит на новый этап.

На птицефабрике ГК «Руском» будут производить до 40 тысяч тонн продукции из мяса бройлера в год.

Первую партию вылупившихся в январе цыплят через 38 дней отправят на забой.

Объём инвестиций в проект составит около 8 млрд рублей.

После вывода всех объектов на проектную мощность птицеводческий комплекс даст региону не менее 1000 новых рабочих мест.

Проект новой птицефабрики ООО «Руском» вблизи посёлка Голышманово включает семь откормочных площадок, инкубаторий и цех убоя. Площадки птицеводческого комплекса будут вводиться в эксплуатацию одна за другой, и в ноябре 2021 года предприятие выйдет на проектную мощность.

Инкубаторий имеет площадь 5000 м², площадка цеха убоя птицы 15 000 м².

Племенной репродуктор, где планируется получать 37 млн яиц в год, начали строить в Юргинском районе в сентябре 2019 года. Оттуда яйца будут поступать в инкубаторий на территории Голышмановского городского округа, где сосредоточено производство бройлеров. Активы птицеводческого комплекса рассчитаны на выпуск 40 тысяч тонн мяса птицы в год.

Еще один объект, который ООО «Руском» строит на производственной территории приобретенного компанией Голышмановского комбината хлебопродуктов — комбикормовый завод с элеватором. Этот участок обеспечит выпуск 120 тысяч тонн продукции в год.