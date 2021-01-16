Новые спортивные объекты открыты в регионах часть 1 ( 2021 год )

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Ленинградская область

15 января в Сланцах на ул. Грибоедова, д. 18а состоялось торжественное открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса.

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ФОК строился с 2014 года в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области». Завершенный физкультурно-оздоровительный комплекс занимает площадь свыше 3 тысяч кв.м и имеет пропускную способность порядка 60 человек в смену. В здании есть универсальный спортивный зал для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол и гандбол, тренажерный зал и фитнес-зал, четыре раздевалки с душем и туалетом, медкабинет, административные помещения. Трибуны рассчитаны на 250 мест.

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Московская область

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В декабре 2020 года в Подмосковье открылся новый современный ледовый комплекс «Видный» с ареной размером 58×28 м, оснащенный современным звуковым оборудованием и отличным освещением, оборудованный всем необходимым для проведения тренировок, сборов и соревнований по хоккею и фигурному катанию.

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Курская область

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В физкультурно-оздоровительном комплексе появился бассейн с 5 плавательными дорожками. Здесь могут одновременно заниматься 40 человек, в том числе и маломобильные граждане. Оборудованы раздевалки с санузлами и душевыми, лаборатория анализа воды, помещения для тренеров и медсестры. Строительство велось на средства областного и муниципального бюджетов, всего израсходовано порядка 74 млн рублей.

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