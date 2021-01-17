Тяжёлый беспилотник вертикального взлёта BRAERON от ОКБ «Авиарешения»

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Тяжёлый беспилотник вертикального взлёта BRAERON, изначально позиционировавшийся как дрон для перевозки грузов, сможет применяться при спасении людей в зонах лесных пожаров, заявил разработчик этого беспилотника гендиректор ОКБ «Авиарешения» Дмитрий Арсентьев.

«Наша разработка на днях доказала, что способна опуститься на высоту деревьев, зависнуть и стабильно удерживать полезную нагрузку до 200 килограммов. Фактически в недалеком будущем это даст возможность спасти человека из леса в условиях пожара, или если он, скажем, потеряется. Пока это первый российский дрон, способный на такие операции. Сейчас мы начали вести общение с представителями МЧС на предмет возможного сотрудничества в области пожаротушения», — сказал он.

В перспективе BRAERON будет оснащен выдвижным механизмом, при помощи которого пострадавших можно будет вызволять из горящих лесов, не опускаясь вниз.По словам Арсентьева, данный беспилотник сможет эвакуировать одного взрослого человека в безопасное место на расстояние до 40 километров. Разработчик подчеркнул, что в отличие от вертолетов, которые используются во время спасательных операций из зон задымления, дрон не требует непосредственного присутствия человека в зоне ЧС. Таким образом, применение BRAERON поможет избежать потенциальных угроз жизни пилотам спасательных служб.

«В чрезвычайных ситуациях беспилотник является более эффективным средством, чем традиционные инструменты спасателей. Несмотря на относительно крупные размеры, взлет не требует особых условий — ему не нужна взлетная полоса, а для посадки нужна только небольшая площадка. Кроме того, благодаря особой конструкции БЛА, аппарат удается посадить безопасно и точно, погрешность составляет всего 30 сантиметров. Это важно, когда дело касается спасения человеческих жизней», — рассказал он.

Ранее Арсентьев сообщал, что дрон BRAERON применим для логистики и почтовой доставки в российской глубинке, работы в условиях Крайнего Севера на нефтяных промыслах, а также при доставке товаров первой необходимости и других грузов в российские отдаленные деревни. С экономической точки зрения дрон даст возможность снизить логистическую наценку более чем на треть.

По его словам, дрон может преодолевать расстояние до 200 километров при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию, а максимальный перевозимый вес составляет до 200 килограммов. Размер дрона BRAERON — 5 на 3 метра, он работает на двигателях внутреннего сгорания и заправляется бензином Аи-95. Развертывание и прогрев беспилотника занимает около 60 минут, вертикальный взлет не требует особых условий для подготовки к полету, а для посадки ему нужна только ровная площадка 10 на 10 метров.