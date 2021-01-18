Атоммаш отгрузил атомное оборудование в Бангладеш

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Волгодонский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) изготовил и отгрузил внутрикорпусные устройства (ВКУ) атомного реактора для первого энергоблока строящейся в Республике Бангладеш АЭС «Руппур».

ВКУ включают в себя 11-метровую шахту внутрикорпусную, выгородку и блок защитных труб. Общий вес внутрикорпусных устройств превышает 210 тонн.

С площадки Волгодонского филиала АЭМ-технологии оборудование отправилось автомобильным транспортом до порта в г. Новороссийск, далее водным путем изделия направят до атомной станции в Республику Бангладеш. Водный путь составит порядка 14 000 км.

Реактор представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху реактор герметично закрыт крышкой с установленными на ней приводами механизмов и органов регулирования и защиты реакторов и патрубками для вывода кабелей датчиков внутриреакторного контроля. Крепление крышки к корпусу осуществляется шпильками. В верхней части корпуса имеются патрубки для подвода и отвода теплоносителя, а также патрубки для аварийного подвода теплоносителя при разгерметизации контура.

АЭС «Руппур» проектируется и строится по российскому проекту. Проектирование и строительство объекта осуществляет Инжиниринговый дивизион ГК «Росатом». Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет.

© www.aem-group.ru

© www.aem-group.ru

© www.aem-group.ru