ОДК оптимизировала производство двигателей ВК-2500П/ПС

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Завершена техническая подготовка предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех к изготовлению узлов и деталей для двигателей ВК-2500П и ВК-2500ПС разработки и производства АО «ОДК-Климов».

В конце 2020 года начато изготовление ключевых узлов двигателей в широкой кооперации предприятий ОДК — ММП им. В.В. Чернышева, производящего модуль осевого компрессора, и ОДК-УМПО, где собирают модули свободной турбины. Ранее детали поставлялись только для базовых двигателей ВК-2500, а для ВК-2500П и ВК-2500ПС осуществлялась их доработка на АО «ОДК-Климов».

В 2021 году планируется выпустить более 70 двигателей ВК-2500П/ПС с деталями производства ММП им. В.В. Чернышева и ОДК-УМПО.

«Использование узлов и детале-сборочных единиц, соответствующих конструктивному облику двигателей ВК-2500П/ПС, позволит нам снизить трудозатраты, которые раньше требовались для их доработки, и направить ресурсы на решение других производственных задач, в частности, увеличить общий объем выпуска двигателей семейства ВК-2500», — комментирует директор производства АО «ОДК-Климов Алексей Родионов.