Московский НПЗ начал производить дизель для температуры ниже 32 градусов

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Московский НПЗ «Газпром нефти» приступил к выпуску уникального зимнего дизельного топлива с улучшенными низкотемпературными характеристиками. Топливо работоспособно при температуре до -32 градусов и обладает улучшенными экологическими свойствами. Производство новой продукции стало возможным благодаря пуску комплекса переработки нефти «Евро+" в июле 2020 года.

Технологии «Евро+" обеспечивают производство зимних сортов дизельного топлива без добавления присадок. В ходе химической реакции меняется сама структура углеводородных соединений, что позволяет топливу выдерживать низкие температуры. Благодаря более глубокой очистке сырья от сернистых соединений продукция превосходит требования экологического стандарта Евро-5.

Благодаря комплексу «Евро+" ассортимент продукции Московского НПЗ также пополнился высокооктановым бензином G-Drive 100. Это высокотехнологичное топливо предназначено для современных двигателей с требованиями по октановому числу не менее 95 пунктов.

«Московский НПЗ гибко реагирует на потребности города и запросы рынка. Новый класс зимнего дизельного топлива с улучшенными характеристиками гарантирует бесперебойную работу дизельных двигателей автомобилей даже в суровые зимы. Непрерывное совершенствование и развитие технологий позволяет выпускать самую востребованную и экологичную продукцию», — отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.