На «Омском каучуке» открыто новое производство

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18 января состоялся запуск производства изопропилового спирта на заводе «Омский каучук», входящем в ГК «Титан».

Всего в России выпуском изопропилового спирта занимается 7 заводов, и они все расположены в ЦФО. Новая установка первая за Уралом, ее мощность составит 60 тыс тонн в год. Кроме того, будет создано дополнительно 140 рабочих мест.

Изопропиловый спирт (ИПС) — стратегический продукт. Он применяется в химической, нефтяной, деревообрабатывающей, парфюмерной и фармацевтической промышленности, в том числе при выпуске особенно актуальных сегодня антисептических средств для лечебных учреждений, обработки рук и поверхностей.

Запуск нового производства позволит существенно снизить долю потребления импортного изопропилового спирта и обеспечить российские предприятия высококачественным сырьем.

Поскольку на омском предприятии будет производиться изопропанол высочайшего — медицинского — качества, то уже на раннем этапе проект был поддержан Минпромторгом России и Фондом развития промышленности. Проект также получил одобрение со стороны Правительства Омской области.

Производство ИПС, как и все другие новые проекты ГК «Титан», имеет высокие экологические характеристики и реализовано с применением наилучших доступных технологий. Следующим этапом проекта станет создание кооперационных цепочек для организации переработки ИПС в высокомаржинальные продукты. Делая упор на развитие малотоннажной химии, Группа компаний «Титан» готова предложить изопропиловый спирт в качестве сырья малым и средним предприятиям. На основе изопропанола можно получать продукцию с высокими качественными характеристиками — антисептические и гигиенические средства, растворители, а также товары экоавтохимии — незамерзающие и прочие специальные автомобильные жидкости с минимальным воздействием на окружающую среду и здоровье человека.

В начале церемонии гости и глава ГК «Титан» дали символический старт нефтехимическому производству, нажав на пусковую кнопку. По сигналу на установку были приняты первые тонны сырья — ацетона, произведенного здесь же, на площадке омского предприятия ГК «Титан». Напомним, что производство фенола и ацетона на заводе «Омский каучук» открылось в январе 2020 года.

«Благодаря новым мощностям выпуск изопропилового спирта в нашей стране увеличится более чем в 2,5 раза, почти до 100 тысяч тонн в год. Тем самым существенно ужмется доля импорта в этой нише, а „Омский каучук“ сможет охватить более половины рынка. С „Омским каучуком“ у нас уже сегодня заключено соглашение о реализации программы повышения конкурентоспособности в рамках нацпроекта „Международная кооперация и экспорт“, по результатам ее реализации объем отгружаемого на экспорт спирта в 2024 году составит порядка 3 млрд руб. Хотел бы также отметить экологическую составляющую данного проекта. Применение самых современных технологий и новейшего отечественного оборудования обеспечивает практически полное отсутствие стоков и минимальное воздействие на окружающую среду», — отметил представитель правительства РФ.