Стартовала добыча газа на одном из ачимовских участков Уренгойского месторождения

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МОСКВА, 18 января. Совместное предприятие (СП) «Газпрома» и Wintershall Dea — «Ачим девелопмент» — в 2021 году начало добычу на участке 4А Ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Добычу на втором участке 5А, входящем в проект, планируется начать в течение первого квартала этого года, говорится в проспекте к новому выпуску евробондов «Газпрома».

"Мы ввели в эксплуатацию блок 4А Ачимовских залежей Уренгойского месторождения и рассчитываем, что блок 5А будет введен в эксплуатацию в конце первого квартала 2021 года", — говорится в документе.

Суммарная добыча газа на этих двух участках в 2027-2030 годах составит порядка 15,5 млрд куб. м газа.

«Газпром» владеет 74,99% «Ачим Девелопмент», Wintershall Dea — 25,01%. Кроме того, «Газпром» и OMV в октябре 2018 года подписали соглашение, согласно которому OMV получит 24,98% в проекте по разработке участков 4А и 5А Ачимовских отложений Уренгойского месторождения. В результате сделки доля «Газпрома» снизится до 50,01%. В июне 2019 года была согласована цена покупки — 905 млн евро, однако на тот момент сделку планировалось закрыть до конца 2019 года. В июле 2020 года сообщалось, что переговоры OMV с «Газпромом» привели к изменению оговоренной ранее суммы сделки по покупке австрийской OMV доли в проекте в связи с тем, что на участках в скором времени будет начата добыча.