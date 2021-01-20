Боевой модуль «Охотник» с новым пулеметом 6П49 «Корд» успешно завершил испытания

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Дистанционно управляемый боевой модуль «Охотник» для бронеавтомобилей «Тайфун-К» получил новый вариант пулемета 6П49 «Корд». Испытания модуля с модернизированным вооружением, которые проводило челябинское научно-производственное объединение «Электромашина» концерна «Уралвагонзавод», завершились успешно. Работы по усовершенствованию боевого модуля предприятие выполнило в инициативном порядке.

Новый пулемет создан на Заводе имени Дегтярева, входящем в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. Новое вооружение, по словам заместителя главного конструктора по системам управления НПО «Электромашина» Сергея Абрамова, «позволяет значительно улучшить характеристики боевого модуля, повышая конкурентоспособность нашего изделия и ставя его в один ряд с мировыми лидерами. Во время испытаний при стрельбе по мишеням новый пулемет показал повышение кучности и точности стрельбы, а эффективность поражения целей выросла на 20-30%.

В ближайшее время НПО «Электромашина», производитель «Охотника», приступит к поставке модулей с новым пулеметом для автомобилей «Тайфун-К». «В данной комплектации модуль будет поставляться также для ВМФ и другой специальной техники», — сообщил Сергей Абрамов. Помимо этого, для военно-морской техники на НПО «Электромашина» разработана модификация «Охотника», получившая обозначение «Нарвал».