В Ульяновской области возродили заброшенную птицефабрику

© ulpravda.ru

На птицефабрике в Новой Майне агропромышленный холдинг «Дороничи» возобновил производство. Предприятие приняло первую партию суточных птиц. Реализация первой очереди проекта идёт в соответствии с инвестиционным планом.

В настоящее время полностью отремонтированы помещения предприятия, проведено техническое перевооружение, установлено современное оборудование.

Через 140 дней кур и петухов переведут в родительское стадо, и они начнут производить инкубационное яйцо. Заселение птиц будет происходить поэтапно. Для непрерывного производства новая партия цыплят будет поступать каждые 2,5 месяца. В итоге численность родительского стада вместе с молодняком должна достичь пикового показателя в 200 тысяч голов. В год планируется выпуск 23 млн штук инкубационных яиц.

— Вместе с партнёрами мы проделали большую работу, чтобы модернизировать предприятие и создать новые рабочие места. Реализация проекта ведется хорошими темпами. Буквально в начале декабря осматривали первые отремонтированные корпуса, а уже сегодня в один из них заселили будущих несушек. Всего восстановлено 29 корпусов.На первом этапе планируется, что будет организовано производство порядка 23 миллионов инкубационных яиц в год, на втором этапе показатели будут увеличены в два раза. Одна из главных задач — создание новых рабочих мест для жителей региона. Сейчас на птицефабрике трудятся 35 человек, в планах на данном этапе увеличить количество рабочих мест до ста, — отметили в правительстве Ульяновской области .