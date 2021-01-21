Центр судоремонта «Звёздочка» начал опытную эксплуатацию установки прямого лазерного выращивания

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Специалисты Центра пропульсивных систем северодвинского Центра судоремонта «Звёздочка» (Архангельская обл.) приступили к опытно-экспериментальным работам прямого лазерного выращивания деталей судового машиностроения.

Опытная установка лазерного выращивания, созданная Институтом лазерных и сварочных технологий Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, была поставлена на судоверфь летом 2020 года в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

Главные достоинства аддитивной технологии — возможность выращивания относительно крупных деталей и заготовок сложной геометрии, а также в широком спектре применяемых порошковых металлических материалов (легированные, нержавеющие стали, сплавы на основе титана и др.).

Использование установки прямого лазерного выращивания также позволяет значительно сократить время на финальную механическую обработку готового изделия и, как следствие, существенно снизить трудоёмкость его изготовления. Кроме этого, аддитивная технология позволяет производить ремонт и восстановление деталей судового машиностроения методом лазерной порошковой наплавки.

Технология прямого лазерного выращивания представляет собой послойное нанесение металла в виде порошка, расплавляемого над наплавляемой поверхностью с помощью сфокусированного источника энергии — лазерного луча. Для реализации этой технологии используется 8-координатная установка лазерного выращивания. Создание изделий сложной формы достигается за счёт применения робота-манипулятора и двухосевого позиционера. Установка позволяет выращивать изделия из различных металлов диаметром 1300 мм, высотой 500 мм и массой до 250 кг.