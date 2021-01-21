АК «Россия» получила очередной Суперджет 100

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АК «Россия» получила 12-й Суперджет 100. Сегодня в Шереметьево из Ульяновска перелетел борт RA-89134 (95198) Звенигород, где был покрашен в цвета АК «Россия».Борт совершил первый полёт 21.02.2020 и ранее нигде не эксплуатировался.

АК «Россия» получила борта 89043,89044,89045,89060,89063,89114,89115,89129,89130, 89131,89133,89134.