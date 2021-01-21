Первый серийный Су-57 передали в авиаполк Южного военного округа

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Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 передали в авиаполк Южного военного округа. Об этом говорится в сообщении правительства Хабаровского края.

Согласно сообщению, первый Су-57 уже поступил в одну из авиационных частей южного военного округа, в какую конкретно не говорится. В конце декабря прошлого года неофициально сообщалось (со ссылкой на источники), что самолет поступил в Государственный летный испытательный центр (ГЛИЦ) в Ахтубинске для испытаний, после чего будет передан в строевую часть.

Также в сообщении говорится, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод в течение 2021 года передаст ВКС РФ еще четыре серийных Су-57.

Пять многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 передаст Комсомольский-на-Амуре авиазавод (КнААЗ) Вооруженным силам России в этом году. Первый самолет уже поступил в один из авиаполков ЮВО — заявили на предприятии.

Отметим, что первый серийный Су-57 де-факто является вторым самолетом из установочной партии на два истребителя. Первый Су-57 разбился 24 декабря 2019 года во время испытательного полета.

На коллегии военного ведомства министр обороны заявлено, что ВКС РФ до конца 2024 года получат на вооружение 22 истребителя пятого поколения СУ-57. Всего до 2027 года Минобороны получит 76 самолетов, изготовлением которых занимается КнААЗ в рамках контракта, заключенного в 2019 году.