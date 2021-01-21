КМЗ изготовил первую партию прицепов для катеров специального назначения
Кингисеппский машиностроительный завод завершил изготовление первой партии автомобильных прицепов для катеров специального назначения по заказу МЧС России.
Как сообщается на сайте предприятия, прицепы предназначены для перевозки лодок, катеров и яхт в составе автопоезда по автомобильным дорогам общего пользования.
Двухосные прицепы собственной массой 800 кг., где загрузочное пространство оборудовано ложементами, получили коммерческое название «Валья». На прицепах установлены резиново-жгутовая подвеска с гидравлическими телескопическими амортизаторами, носовой упор, лебедка и опорное колесо.
Рама прицепа и дышло выполнены из профильной трубы с толстыми стенками, что придает конструкции жесткость и прочность, транспортное средство может эксплуатироваться даже в самых суровых климатических условиях. Первые прицепы предназначены для перевозки катеров РПК-640 проекта 04430, производимых по заказу МЧС России.
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