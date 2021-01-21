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Транспорт и логистика

КМЗ изготовил первую партию прицепов для катеров специального назначения

 © korabel.ru

Кингисеппский машиностроительный завод завершил изготовление первой партии автомобильных прицепов для катеров специального назначения по заказу МЧС России.

Как сообщается на сайте предприятия, прицепы предназначены для перевозки лодок, катеров и яхт в составе автопоезда по автомобильным дорогам общего пользования.

Двухосные прицепы собственной массой 800 кг., где загрузочное пространство оборудовано ложементами, получили коммерческое название «Валья». На прицепах установлены резиново-жгутовая подвеска с гидравлическими телескопическими амортизаторами, носовой упор, лебедка и опорное колесо.

Рама прицепа и дышло выполнены из профильной трубы с толстыми стенками, что придает конструкции жесткость и прочность, транспортное средство может эксплуатироваться даже в самых суровых климатических условиях. Первые прицепы предназначены для перевозки катеров РПК-640 проекта 04430, производимых по заказу МЧС России.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/122556

Кингисеппский машиностроительный завод
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