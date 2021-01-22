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Судостроение и судоходство

Cокольская судоверфь сдала судно-мишень для ВМФ России

 © moyaokruga.ru

АО «Сокольская судоверфь» (Нижегородская область) построило судно — мишень по государственному контракту для министерства обороны РФ. Оно было отправлено к месту постоянного базирования в конце октября 2020 года.

Как рассказал главный инженер «Сокольской судоверфи» Алек-сандр Кузнецов, предназначено судно для повышения боевой подготовки Вооруженных Сил РФ. На мишени установлены отражатели для имитации ЭПР и капроновые дели для фиксации попадания. Также он добавил, что сдана мишень досрочно. Предприятие ни разу не допустило срывов по срокам исполнения заказов.
Источник: https://moyaokruga.ru/sn-gazeta/Articles.aspx?articleId=408517

Сокольская судоверфь, судно - мишень, Нижегородская область
  • Александр Сенин Александр Сенин
    22.01.2105:13:12

    Нужная вещь для отработки меткости. Можно ещё и на берегу построить мишени.

    #1222838
  • Нет аватара mikr
    22.01.2110:14:48

    Судя по фотографии это судно буквально усыпано уголковыми отражателями. На любом радаре такая мишень будет светиться как прожектор, и попасть в него не составит труда для самой примитивной системы наведения. Возникает вопрос, какое оружие собираются отрабатывать на этой мишени? Современное? Или древнее, способное поражать только неподвижные высокозаметные цели?

    #1222865
    • Нет аватара mmx
      22.01.2110:24:06

      Они все съёмные. Вешая разное количество уголков можно имитировать разные цели, от катера до авианосца.

      #1222869
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