Cокольская судоверфь сдала судно-мишень для ВМФ России

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АО «Сокольская судоверфь» (Нижегородская область) построило судно — мишень по государственному контракту для министерства обороны РФ. Оно было отправлено к месту постоянного базирования в конце октября 2020 года.

Как рассказал главный инженер «Сокольской судоверфи» Алек-сандр Кузнецов, предназначено судно для повышения боевой подготовки Вооруженных Сил РФ. На мишени установлены отражатели для имитации ЭПР и капроновые дели для фиксации попадания. Также он добавил, что сдана мишень досрочно. Предприятие ни разу не допустило срывов по срокам исполнения заказов.