Дан старт строительству производства железнодорожных колес в Свердловской области

© midural.ru

Компания «Аллегро», созданная ЕВРАЗом и промышленной группой «Рейл Сервис», приступили к первому этапу строительства нового производства железнодорожных колес на территории особой экономической зоны «Титановая долина» (г. Верхняя Салда).

Его открытие станет еще одним шагом в повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области и ОЭЗ.

На участке в 11 гектаров начаты работы по подготовке территории к возведению основных корпусов и линий современного производства, проводится планирование площадки, устройство временных дорог, подготовка к фундаментным работам. Первые фундаменты здесь планируется заложить уже в марте 2021 года.

В возведение завода будет вложено около 16 млрд рублей, создано 425 новых рабочих мест. Мощность создаваемого предприятия — 200 тысяч колес в год с возможностью увеличения до 300 тысяч. Старт производства намечен на начало 2023 года.

Новое производство будет построено с применением передовых технологий и оборудования. Основными поставщиками оборудования выступают мировые и российские производители. Технологическое оборудование прессопрокатной линии поставит австрийская компания ANDRITZ MAERZ, линии по механической обработке колес — немецкая компания Niles-Simmons Hegenscheidt (NSH). Агрегаты для контроля качества продукции будут выполнены российской компанией «Завод подъемно-транспортного оборудования им. Кирова».

Предприятие будет работать в связке с ЕВРАЗ НТМК. Из Нижнего Тагила будет поставляться стальная заготовка, комбинат внесет в проект свою уникальную экспертизу — сейчас ЕВРАЗ НТМК является одним из ведущих предприятий по выпуску железнодорожных колес в России и СНГ, колесная продукция комбината широко известна и на мировом рынке.

https://www.met.../ru/news/122590