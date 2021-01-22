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Новые заводы и цеха

Дан старт строительству производства железнодорожных колес в Свердловской области

 © midural.ru

Компания «Аллегро», созданная ЕВРАЗом и промышленной группой «Рейл Сервис», приступили к первому этапу строительства нового производства железнодорожных колес на территории особой экономической зоны «Титановая долина» (г. Верхняя Салда).

Его открытие станет еще одним шагом в повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области и ОЭЗ.

На участке в 11 гектаров начаты работы по подготовке территории к возведению основных корпусов и линий современного производства, проводится планирование площадки, устройство временных дорог, подготовка к фундаментным работам. Первые фундаменты здесь планируется заложить уже в марте 2021 года.

В возведение завода будет вложено около 16 млрд рублей, создано 425 новых рабочих мест. Мощность создаваемого предприятия — 200 тысяч колес в год с возможностью увеличения до 300 тысяч. Старт производства намечен на начало 2023 года.

Новое производство будет построено с применением передовых технологий и оборудования. Основными поставщиками оборудования выступают мировые и российские производители. Технологическое оборудование прессопрокатной линии поставит австрийская компания ANDRITZ MAERZ, линии по механической обработке колес — немецкая компания Niles-Simmons Hegenscheidt (NSH). Агрегаты для контроля качества продукции будут выполнены российской компанией «Завод подъемно-транспортного оборудования им. Кирова».

Предприятие будет работать в связке с ЕВРАЗ НТМК. Из Нижнего Тагила будет поставляться стальная заготовка, комбинат внесет в проект свою уникальную экспертизу — сейчас ЕВРАЗ НТМК является одним из ведущих предприятий по выпуску железнодорожных колес в России и СНГ, колесная продукция комбината широко известна и на мировом рынке.

https://www.met.../ru/news/122590

Источник: http://midural.ru/news/list/document176734/

Свердловская область, железнодорожные колеса
  • Нет аватара POLO
    22.01.2116:29:41

        похоже это окончательно добьёт импорт из бывшей союзной республики     ну и их предприятия     хотя могу и ошибаться

    Отредактировано: POLO~16:30 22.01.21
    #1222919
    • Александр Маслов Александр Маслов
      22.01.2116:39:14

      Ещё в прошлом году оттуда( из незалежности) был запрещен импорт колес ,РОССИЯ обьявила им эмбарго ,вот и зашевелился ЕВРАЗ… …

      Отредактировано: Александр Маслов~16:41 22.01.21
      #1222922
      • Clausson Clausson
        22.01.2116:42:46

        обьявила им эмбарго

        и были вынуждены закупать китайские колеса. Надеюсь сейчас проблема будет решена окончательно.

        Отредактировано: Clausson~16:43 22.01.21
        #1222924
        • Александр Маслов Александр Маслов
          22.01.2117:09:46

          Так они же начали газ «закупать» в Словакии ,а уголь- в США…,вот и ответочка пришла.

          Отредактировано: Александр Маслов~17:44 22.01.21
          #1222928
  • Александр Маслов Александр Маслов
    22.01.2117:14:54

    А вообще ,в В.Салде начинают строить ещё два мощных завода — Завод промышленных графитированных электродов на 22 га и завод восстановленного гранулированного порошкового чугуна на 6,5га ( вся технология ,лицензия и оборудование выкуплена в Китае ). А так же идет мощное строительство ж/ д инфраструктуры

    Отредактировано: Александр Маслов~17:47 22.01.21
    #1222929
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