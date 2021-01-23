ПАО «Транснефть» увеличило до 3,5 млн тонн в год объем транспортировки нефтепродуктов в Высоцк

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ПАО «Транснефть» на год раньше установленных сроков реализовало проект увеличения до 3,5 млн тонн в год объемов транспортировки нефтепродуктов в направлении распределительного перевалочного комплекса (РПК) Высоцк от порта Приморск.

В рамках реализации договора с ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» осуществлено подключение и успешно завершено комплексное опробование нефтепровода-отвода порт Приморск — РПК Высоцк «ЛУКОЙЛ-II». В настоящее время на РПК Высоцк осуществляются товарные поставки в объеме 10 тыс. тонн в сутки.

© www.transneft.ru

В целях реализации проекта проведена реконструкция объектов нефтебазы № 2 порта Приморск. С декабря 2019 года было построено два резервуара аварийного сброса емкостью по 1000 куб.м. с насосной откачки, кабельная эстакада длиной 93 метра, смонтировано 450 метров трубопроводов, реконструирована магистральная насосная, количество магистральных насосных агрегатов увеличено с 2-х до 4-х.

В настоящее время совместно с ПАО «ЛУКОЙЛ» проводятся подготовительные работы по расширению пропускной способности системы магистральных нефтепродуктопроводов для увеличения объемов транспортировки дизельного топлива в направлении РПК Высоцк до 5,0 млн тонн в год. Завершение реализации проекта планируется в конце 2024 года.