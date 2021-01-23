«ОСВАР» запустил в производство новый светодиодный фонарь
Компания «ОСВАР» разработала и запустила в серийное производство новый задний светодиодный фонарь для легковых автомобилей.
ПАО «ОСВАР» (Владимирская область) является предприятием группы «Объединённые автомобильные технологии» (ОАТ), входящей в структуру «КАМАЗа».
Первая серийная партия новых фонарей была выпущена в конце 2020 года, тогда же стартовала сборка автомобилей с их использованием.
Среди особенностей новинки производитель называет его конструкцию, в которой применен особый материал — для получения эффекта равномерного свечения секции габаритного огня.
Рассеиватель нового фонаря выполнен однотонным, отлит он из материала специально подобранного оттенка серо-дымчатого цвета. Разноцветное свечение огней фонаря обеспечивается за счёт светодиодов.
От образования конденсата внутри корпуса фонарь предохраняет воздушный клапан.
По данным производителя, светодиодные фонари примерно в два раза превосходят по эффективности аналогичные детали с традиционными источниками света.
«Мы работали над этим проектом полтора года и считаем, что смогли учесть все требования наших потребителей, — отметил директор по маркетингу ПАО „ОСВАР“ Антон Вакуленко. — Новый светодиодный фонарь сертифицирован по международным стандартам и имеет все требуемые знаки омологогации. Правильный и качественный свет — это залог безопасности на дороге».
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