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Энергетика и ТЭК

«Т Плюс» осуществил второй этап проекта автоматизации и диспетчеризации Кстовских тепловых сетей

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/96vSudu18pc

Компания «Т Плюс» осуществила второй этап проекта автоматизации и диспетчеризации Кстовских тепловых сетей (Нижегородская область).
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=96vSudu18pc

Кстово, Нижегородская область, Т Плюс,
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