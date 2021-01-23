«Т Плюс» осуществил второй этап проекта автоматизации и диспетчеризации Кстовских тепловых сетей
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/96vSudu18pc
Компания «Т Плюс» осуществила второй этап проекта автоматизации и диспетчеризации Кстовских тепловых сетей (Нижегородская область).
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