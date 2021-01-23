«Т Плюс» запустил новую котельную в Екатеринбурге

Свердловский филиал «Т Плюс» ввел в эксплуатацию новую блочно-модульную котельную на ул. Проезжей. Инвестиции в проект составили 21 млн рублей.

© tplusgroup.ru

Ранее теплоснабжение этого района обеспечивала котельная, которая эксплуатировалась с 1987 года. Из-за неэффективной работы теплоисточника в октябре 2019 года было принято решение о строительстве нового.

Суммарная тепловая мощность трех котлов и парогенератора котельной составляет 2,065 МВт. Современное высокоэффективное оборудование обеспечивает выработку и отпуск тепловой энергии в автоматическом режиме без присутствия персонала.

Котельная расположена в зоне перспективной застройки. Она обеспечивает теплом и горячей водой дома по улицам Проезжей и Норильской, детский сад, общественную баню и радиостанцию.