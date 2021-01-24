Нижегородская компания представила новую спецтехнику на шасси ГАЗ и КАМАЗ

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В конце ноября 2020 года производственная компания «Автомастер» представила новую модель авторазливочной станции на шасси автомобиля с двухрядной кабиной ГАЗ С42R33 ГАЗОНс емкостью цистерны 1500 л, предназначенную для доставки бригады до 6 человек (включая водителя) на место проведения аварийных работ и откачки воды из затопленных тепловых колодцев, а также для улучшения санитарного состояния территорий и производственных площадок (полив территории водой, а также дезинфицирующими средствами).

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В настоящий момент компания освоила выпуск 35 моделей автомобилей для аварийных служб на шасси ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ и УРАЛ.

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В октябре 2020 года компания представила три новых модели спецтехники, а именно передвижную мастерскую и аварийно-ремонтную мастерскую на шасси автомобиля ГАЗ-С42R33 ГАЗОН НЕКСТ, а также передвижной склад взрывоопасных материалов КАМАЗ 43118 EXIII с отсеком для раздачи.

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8 октября 2020 года компания сообщила о выпуске новой модели аварийно-ремонтной мастерской ГАЗ-С41R33 ГАЗОН НЕКСТ МАКАР, предназначенной для оперативной доставки бригады (6 чел. в фургоне + 3 чел. в кабине) и оборудования к месту проведения аварийно-восстановительных работ; выполнения электрогазосварочных работ; проветривание помещения, камер, колодцев на объекте проведения аварийно-восстановительных работ; откачка большого объема холодной и горячей воды с иловой примесью и крупными твердыми частицами; резка металлических и деревянных конструкций.

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15 октября компания сообщила о выпуске передвижной мастерской ГАЗ-С42R33 ГАЗОН НЕКСТ с двухрядной семиместной кабиной.

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Новая модель предназначена для проведения ремонтно-технических и восстановительных работ, включая газо-сварочные.

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6 октября компания представила передвижной склад взрывоопасных материалов КАМАЗ 43118 EXIII с отсеком для раздачи, оснащенный системами пожаротушения «Буран-0,5» и «Допинг-2».

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